İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

11.03.2022 07:55
İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi - Son Dakika
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