İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri açıklamış ve bu çerçevede kente giriş yapacak TIR ve kamyonlara izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu tedbirle ilgili şehir girişlerinde çalışma yapan polis ekipleri, İstanbul'a gelen TIR ve kamyonları tek tek durdurdu. Ekipler, ağır tonajlı araçları karayolu ve otobandaki park alanlarına yönlendirdi.
Görüntü dökümü-------------------TIR ve kamyonların durdurulması-Ekiplerin yönlendirmesi
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'A TIR VE KAMYONLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ - Son Dakika