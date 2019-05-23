İstanbul'a uyuşturucu getiren alçı ustaları tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde çıkması üzerine gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde çıkması üzerine gözaltına alınan iki şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hakkari'den İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiği tespit edilen bir otomobil durdurulmuştu. Tosya'da durdurulan otomobilde Narkotik ekipleri ile Narkotik dedektör köpeği 'İce'nin araçta yaptığı aramada aracın silecek deposu içine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili olarak alçı ustası oldukları öğrenilen A.Ç. (30) ve A.T. (31) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mehmet Ünsal/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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