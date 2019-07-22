İSTANBUL'A UYUŞTURUCU OPERASYONLARI POLİS KAMERASINDA
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İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon
sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Fatih
, Bakırköy
, Küçükçekmece
ve Güngören
'deki operasyonlar polis kamerasına yansıdı.
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