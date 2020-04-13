İstanbul'a Vefa Sosyal Destek çalışmaları için 39 motosiklet hediye edildi - Son Dakika

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Vefa Sosyal Destek çalışmalarında kullanılmak üzere Hz Hatice Vakfı tarafından 39 motosiklet hediye edildiğini ve bu motosikletlerden her ilçeye 1 adet teslim edildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın video eşliğinde paylaştığı mesajı şöyle: "Vefa Sosyal Destek çalışmaları için #HzHaticeVakfı tarafından 39 adet motosiklet hediye edildi. Her ilçemize 1 adet teslim ettik. İstanbul'da #VEFA ekiplerimizin hızına hız katacak motosikletler için, Vakıf Başkanı Alpay Tarhan bey ve tüm Vakıf Yönetimine teşekkür ediyorum."

- İstanbul