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İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı - Son Dakika

İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı

29.12.2021 17:32

İstanbul'a, acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı.

İstanbul'a, acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, sabah saatlerinde yüklenilen tır ile kara yoluyla İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Deposuna getirildi.

Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan aşılar, İstanbul'daki şehir hastanelerine dağıtılacak.

Aşıların bulunduğu depoda gazetecilere açıklama yapan İstanbul İl Aşı Sorumlusu Doktor Burhan Küçükoğlu, İstanbul'da tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Ankara'dan yola çıkarılarak İstanbul'a getirildiğini belirten Küçükoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın da söylediği gibi çok kısa bir süre içerisinde şehir hastanelerinde yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı uygulamaya başlayacağız." dedi.

Küçükoğlu, bu zamana kadar henüz aşısını olmamış ya da hatırlatma dozu zamanı gelmiş tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Aşıların bütün aşılar gibi 2-8 derecede korunması gerekiyor. O yüzden aşılar İstanbul'a soğuk zincir kurallarını sağlayan özel tırlarımızla geldi. Yaklaşık 5 saat sonunda da İstanbul'a ulaştı. Gördüğünüz gibi aşıları hızlıca depomuza aldık. Aşıların uygulanacağı şehir hastanelerine naklini de hemen sağlayarak, çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızı aşıyla buluşturmuş olacağız. Ayrıca halihazırda İstanbul'da 1500 farklı noktaya aşıyı dağıtabilecek soğuk zincir ağımız da mevcut. Bunun yanında vatandaşlarımızı salgınla mücadelede en büyük gücümüz olan aşıyı olmaya davet ediyoruz."

İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı

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TURKOVAC, İstanbul, 112, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı - Son Dakika
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