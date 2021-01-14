İstanbul'a yılın ilk karı düştü - Son Dakika

İstanbul'a yılın ilk karı düştü

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor.