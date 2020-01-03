İSTANBUL'A YİNE FIRTINA GELİYOR; HIZI 110 KM'Yİ BULACAK - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'A YİNE FIRTINA GELİYOR; HIZI 110 KM'Yİ BULACAK - Son Dakika

İSTANBUL'A YİNE FIRTINA GELİYOR; HIZI 110 KM'Yİ BULACAK

6 saat önce

METEOROLOJİ, İstanbul'da yine şiddetli poyrazın etkili olacağını açıkladı.

İSTANBUL'A YİNE FIRTINA GELİYOR; HIZI 110 KM'Yİ BULACAK, System.String[]

METEOROLOJİ, İstanbul'da yine şiddetli poyrazın etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor"

Görüntü Dökümü:

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-arşiv


İstanbul, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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