İSTANBUL - ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARINDAN 'CANTÜRK DURUŞMASI' SONRASI AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKÇİ / İstanbul, DHA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk bugün hakim karşısına çıktılar. Ev hapsinde tutulan Nazmi Mete Cantürk'ün "konutu terk etmemek" şeklindeki yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, hakkında haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza verme şartı getirdi. Diğer sanıklar Sevim Öztürk ve Kevser İrem Öztürk hakkındaki imza verme şeklindeki adli kontrol kararlarının ise kaldırılmasına hükmedildi. Mahkeme, tüm sanıkların yurtdışına çıkış yasağının da devamına karar verdi.

"METİN TOPUZ DİNLENİLSİN"

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanıklar Nazmi Mete Cantürk, Sevim ve Kevser İrem Cantürk katıldı. Duruşmaya, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, eski İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile konsolosluk yetkilileri takip etti. Duruşmayı, yabancı basın mensupları da izledi. Savunma yapan sanıklar suçlamaları reddetti. Savcı, sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamını ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesinin ardından casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sabit ikametgah sahibi olması, konutu terk etmeme yasağının uygulandığı süre, sağlık durumu gibi gerekçelerle Nazmi Mete Cantürk hakkındaki "konutu terk etmemesi" şeklindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın haftada bir olmak üzere karakolda imza atmasına hükmetti. Sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol hükümlerini kaldıran mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, başka davada sanık olan Metin Topuz'un tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

MASLAHATGÜZAR ADLİYE AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonunda ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Hovenier, mahkemenin adli kontrol kararlarının kaldırılması şeklinde kararını doğru bulduğunu belirterek "Kendisine yüklenen suçlamaların herhangi bir delilinin de görmediğimizi ifade etmek isterim. Bir de sadece bu süreç değil tabii ki, bütün devam eden yargı süreçleriyle ilgili olarak çabuk, şeffaf ve adil çözüm konusundaki arzumuzu tekrar dile getirmek isterim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Cantürk'ün adliye koridorundaki görüntüsü

-Hovenier'in açıklaması