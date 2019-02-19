Son Dakika Haberleri: İstanbul - ABD Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçiyor

İstanbul - ABD Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçiyor

16 dakika önce

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

İstanbul - ABD Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçiyor, System.String[]


ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

ABD Donanmasına ait 75 Borda numaralı 'Donald Cook' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'nde saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Geminin geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlaması bekleniyor.  ABD savaş gemisinin de rutin operasyonlar için Karadeniz'e gittiği öğrenildi.

ABD Donanması resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından Ocak ayında tekrar geçen 'Donald Cook' gemisinin fotoğrafını kullanmıştı.

ALMAN GEMİSİ DE GEÇTİ

Öte yandan öğle saatlerinde NATO'ya bağlı Alman askeri ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Sabancı Holding, ABD'li Şirketi 175 Milyon Dolara Satın Aldı

Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı Doğuş Grubu'nun Patronu Ferit Şahenk, Bir Otelini Daha Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - ABD Savaş Gemisi Boğaz'dan Geçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]