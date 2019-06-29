İSTANBUL - (adadan görüntüyle) HEYBELİADA'DA YANGIN; İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR (3)
44 dakika önce
Cem TURSUN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA HEYBELİADA'da yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
Cem TURSUN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA HEYBELİADA'da yangın çıktı.
Heybeliada'da saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-Adadaki çalışmalardan görüntüler
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
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