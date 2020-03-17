İstanbul Adalet Sarayı koridorları boş kaldı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı koridorları boş kaldı

6 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmaların 14 Nisan'a kadar ertelenmesinin ardından adliye koridorları boş kaldı.

İstanbul Adalet Sarayı koridorları boş kaldı, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmaların 14 Nisan'a kadar ertelenmesinin ardından adliye koridorları boş kaldı. Adliyeye gelen az sayıdaki vatandaşa giriş noktalarında dezenfektan sıkıldığı görüldü.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün alınan bir karar doğrultusunda tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Tutuklu dosyaların, SEGBİS yolu ile duruşmaya katılacağı ve duruşmalara izleyici alınmayacağının duyurulmasının ardından adliyenin koridorları boş kaldı. Önlemler öncesinde vatandaş, avukat ve personelle yaklaşık 50 bin kişinin giriş yaptığı adliyede çoğu duruşma salonun açılmadığı gözlendi.

Öte yandan önlemler kapsamında adliyedeki görevlilerce, giriş kapılarından giren kişilere dezenfektan sıkıldığı görüldü.

(İHA)

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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