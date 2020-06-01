İstanbul Adalet Sarayı'na yeni normalleşme süreci başladı - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin birtakım tedbirler alındı.

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma sistemine geçen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşe süreci ile birlikte faaliyetler başladı. Yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte adliyede korona virüse karşı birtakım önlemler alındı. Maskesi olmayanlar için C kapısında maske satış yeri kurulacak olan adliyede, çeşitli noktalara hijyen kurallarının yer aldığı afişler asıldı.

DÖRT AYRI KAPIDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Tüm çıkışların C kapısından yapılacağı adliyede, girişlerin sağlandığı dört ayrı kapıda ateş ölçümü yapılacak. İnsan sayar kameralar ile binaya alınacak insan sayısının metrekareye göre belirleneceği adliyede, bina sistemi dışındaki klimalar iptal edilirken, havalandırma sistemi de dışarıdan temiz hava alacak şekilde düzenlendi. Yeni normalleşme süreci kapsamında ortak açılabilir camların açık kalacak şekilde sabitlendiği adliyede, birçok noktaya dezenfektan yerleştirildi ve tuvaletlerde bulunan el kurutma makineleri iptal edilerek, tek kullanımlık kağıt havlu kullanıma geçildi.

DANIŞMA BANKOLARINA ŞEFFAF CAM MONTAJI YAPILDI

Güvenlik görevlilerine, duruşma katiplerine, ön büro memurlarına ve icra müdürlüğü personellerine yüz siperliği dağıtımının yapıldığı adliyede, ortak alanlarda bulunan banklara sosyal mesafe kurallarına göre şerit çekildi. Yeni normalleşme sürecine ilişkin çift yönlü yürüyen merdivenlerde sadece yukarı doğru çıkış yapılabilecek şekilde düzenlenirken, danışma bankolarına şeffaf cam montaj edildi.

ÖN BÜRO ÇALIŞMALARI 15 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

Avukatlar ve adliyeye gelen vatandaşların içeri girmemesi için tüm kalemlerin önüne bankoların yerleştirildiği adliyede, 34 adet İcra Müdürlüğü için her bir İcra Müdürlüğü'nde 2 personel oturacak şekilde kırılmaz camlı UYAP hattı çekilmiş 68 kişilik ön büroların çalışması ise 15 Haziran'a kadar tamamlanacak.

HİJYEN DENETİM KOMİSYONUNCA DENETİM YAPILACAK

Adliye yemekhanesinde tek kullanımlık malzemelerin kullanılacağı yeni normalleşme sürecinde, çay ocaklarında kahve ve çay makinesi kullanımına ilişkin yüklenici firma ile görüşme sağlandığı öğrenildi. Nezarethanelerde sosyal mesafe kuralına göre tutuklu, hükümlü bulundurulması için gerekli tedbirlerin alındığı adliyede, tedbirlerinin takibi için İdari İşler Müdürlüğünce yapılacak. 7 kişiden oluşan hijyen denetim komisyonunca denetim yapılacak. Öte yandan geçici süre ile adliyeye gelen şahsi kargoların alımı durduruldu.

OTOPSİ ARAÇLARI HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yeni normalleşme süreci kapsamında otopsi araçlarına su geçirmez önlük, siperlik, eldiven, gözlük, tıbbi maske ve N95 maske yerleştirilirken, araçların dezenfekte işlemi her gün sürdürülüyor.

(İrem Demir/İHA)