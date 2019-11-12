Son Dakika Haberleri: İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı
Son Dakika Genel İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı

7 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı Ağaçlandırma projesine bir destek de adliyedenİSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda bin adet fidan dağıtıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı

Ağaçlandırma projesine bir destek de adliyeden

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda bin adet fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganıyla başlatılan Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda fidan dağıtıldı. 11 milyon fidan dikilerek, ağaçlandırılmanın arttırılmasının hedeflendiği proje kapsamında adliyede düzenlenen etkinliğe adliye personelleri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Adalet Sarayı Atrium salonunda düzenlenen etkinlikte bin adet fidan dağıtıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı

Çağlayan Adalet Sarayı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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