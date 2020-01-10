İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Down Cafe' açıldı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Down Cafe' açıldı

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği, Down Cafe adında bir büfenin açılışı gerçekleştirdi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 'Down Cafe' açıldı, System.String[]

Ruken KADIOĞLU-Feridun AÇIKGÖZ/ İstanbul, DHA- ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği, Down Cafe adında bir büfenin açılışı gerçekleştirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ADER) kurduğu Down Cafe için açılış gerçekleştirdi. Down sendromlu gençlerin çalışacağı Down Cafe'nin açılış programına İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak,İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, savcılar, hakimler ve çok sayıda adliye çalışanı katıldı. Açılış töreninde protokol üyeleri ve down sendromlu gençler kurdele kestiler. Kurdele kesiminin ardından dernek üyesi gençler enstrümanlarını çalarak ritim gösterisi yaptılar. Gösterileri ilgiyle izlenen down sendromlu gençler büyük beğeni topladı.

"BUGÜN ADLİYEMİZİN MUTLU BİR GÜNÜ, ADLİYEMİZİN GÜLEN YÜZÜ OLACAKLAR"

Kurdele kesiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "İyi niyetten başka hiçbir şey taşımayan kardeşlerimiz adliyemizi şereflendirdiler. Bugün adliyemizin mutlu bir günü, gururlu bir günü. Bizim adliyemizde kafe işletecekler. Adliyemizin gülen yüzü olacaklar. İyi niyetli, temiz kalpli, güzel yürekli yüzü olacaklar. Hepimizi hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum. Kafemize hepinizi davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

" HER GÜN İKİ ÇOCUĞUMUZ BURADA ÇALIŞACAK "

ADER Başkanı Selma Singen de açılış töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "Down Kafe'yi işletiyoruz. Derneğimizde 35 tane down sendromlu, mental ve otizmli gencimiz var. Onlarla birlikte hem toplumu bilinçlendirmek hem de toplumda göstermek, onları da sosyalleştirmek için buradayız. Aynı zamanda da sosyal STK olduğumuz için kar amacımız da yok. Kazandığımız parayı ay sonunda çocuklarımıza dağıtıyoruz bahşiş gibi. Bu şekilde çalışıyoruz. Haftanın bir günü çalışıyorlar ve tabi çok çalışmak istiyorlar. Biz daha çok işyerleri, daha çok kafeler açılsın istiyoruz. Burası da bizim için alternatif oldu. Şimdi her gün iki çocuğumuz da burada çalışacak" diye belirtti.

"BİZE ADLİYE DESTEK OLDU, HER ÇOCUĞUMUZA İŞ İMKANI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Daha çok kafe açmak istediklerini söyleyen Singen, "Bütün İstanbul'daki Türkiye'deki çocukların da çalışmalarının sağlanmasını istiyoruz. Bize adliye destek oldu sağ olsun başsavcımız hemen olumlu karşıladı. Burası Kızılay'ın büfesiydi, biz devir aldık. Şimdi inşallah çocuklarımızla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şu anda bizim aslında bir tane Mecidiyeköy'de kafemiz var, iki tanede mobil kafemiz var. Bu üçüncü mobil kafemiz oldu. İnşallah kafeler zinciriyle çocuklarımızın hepsine birer iş imkanı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"AY SONUNDA MAAŞLARINI MUTLULUKLA ALIYORLAR "

Gelirlerin çocuklara verildiğini ifade eden Selma Singen, "Zaten anneler çalışıyoruz. Bizler yapıyoruz bütün her şeyi kekleri, börekleri, temizliği her şeyi birlikte yapıyoruz çocuklarımızla. Kazancımız çok şey olmuyor ufak tefek şeyler. Onları da çocuklarımıza dağıtıyoruz. Onlar maaş alıyor ay sonunda mutlulukla alıyorlar yani. Harçlık şeklinde tabi" ifadelerini kullandı.

ANNELERLE BİRLİKTE YAPIYORLAR

Down kafesinin çalışanları da kafenin açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdiler. Down sendromlu çocuklardan Gürsoy, Down Cafe'yi açtıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu kurabiyeleri anneler yapıyor. Biz de annelere yardım ediyoruz. Garsonluk yapıyoruz, servis açıyoruz " dedi. Diğer bir Down sendromlu genç Didem Kur ise, " Haftada bir gün kafeye geliyorum. Servis yapıyorum " dedi.


Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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