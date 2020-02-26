İstanbul Adalet Sarayı'nda ele geçirilenler ve unutulan eşyalar sergilendi - Son Dakika

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda güvenlik noktalarında yapılan aramalarda vatandaşlardan ele geçirilen kesici, delici malzemeler ve kaybolan, unutulan eşyalar sergilendi. Sergiye ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, "İki yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletler özel güvenlik görevlilerimizin çok hassas çalışması ve titizliği neticesinde ele geçirilmiştir" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın giriş kapılarındaki arama noktalarından Nisan 2018'den bu yana, güvenlik görevlilerince yapılan aramalarda el konulan yasak malzemeler ve yine vatandaşın unuttuğu veya kaybettiği toplam 4 bin 839 eşya adliyenin fuaye alanında sergilendi. Gün boyu açık kalacak sergide x-ray cihazında ele geçirilen ve sokulması yasak olan şok aleti, kelebek çakı, muşta, ustura, kasap bıçağı, kemer görünümlü çakı ve kart çakının bulunduğu toplam 3 bin 896 malzemenin yanısıra unutulmuş olan güneş gözlükleri, ziynet eşyaları ile ses kayıt cihazlarının bulunduğu toplam 943 eşya sergilendi. Ayrıca adliyede ele geçirilen silah, kalem silahlar ve uyuşturucu maddelerin fotoğrafları sergilenerek emniyet müdürlüğüne teslim edildiği ve sorumlular hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Adliyede unutulan toplam 6 bin 735 liranın ise Maliye Hazinesi'ne teslim edildiği ifade edildi.

"İKİ YILA YAKIN SÜREÇTE 4 BİNE YAKIN ALET ELE GEÇİRİLDİ"

Sergiye ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç, "İstanbul Adalet Sarayı yaklaşık 5 bin personelin çalıştığı, günlük avukat, vatandaş sirkülasyonu yaklaşık 50-60 bin kişi civarında olduğu Avrupa 'nın en büyük adliye sarayıdır. En önemli davalara bakan bir adliyemizdir. Adalet sarayına giriş çıkışlarda özel güvenlik görevlilerimiz üstün gayretiyle aramalar yapılmakta, en gelişmiş cihazlarla bu kontroller yapılmakta. Daha önce bildiğiniz üzere çok üzücü bir olay yaşanmıştı. Ondan önce de, sonra da güvenlik tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. İki yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletler özel güvenlik görevlilerimizin çok hassas çalışması ve titizliği neticesinde ele geçirilmiştir. Suç unsuru içerenler polis karakolumuza teslim edilip ilgililer hakkında adli işlemler yapılmıştır. Suç unsuru içermeyenlere el konulup Makine Kimya Ensitüsü'ne teslimi yapılacaktır. Hem suç unsuru içeren, hem de içermeyen aletler, bir de vatandaşların unuttuğu bir kısım eşyalar söz konusu. Paraların da unutulması söz konusu. Onlar da Maliye Hazinesi'ne katkıda bulunmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Gelen giden vatandaşların da hassas davranmalarını güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. Bir gazetecinin "Gördüğünüzde sizi şaşırtan bir şey oldu mu?" sorusuna, Başsavcıvekili Koç, "Hep beraber gezdik. Şaşırtıcı. Kalem görünümlü silahlar, şok ediciler, kart görünümlü bıçaklar. Buna benzer çok değişik materyaller var. İnsanın aklına gelemeyecek şekilde dizayn edilmiş materyaller mevcut" diye cevap verdi.

- İstanbul