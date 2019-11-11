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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA FİDAN DAĞITILDI

7 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA FİDAN DAĞITILDI, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında temin edilen bin adet fidan, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda adliye çalışanlarına dağıtıldı. Fidanlar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı hükümlüler tarafından dağıtıldı. Adliyenin atrium salonunda gerçekleştirilen dağıtıma, adliye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
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