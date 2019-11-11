Son Dakika Haberleri: İstanbul Adalet Sarayı'nda fidan dağıtıldı
Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda fidan dağıtıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda fidan dağıtıldı

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda fidan dağıtıldı, System.String[]

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında temin edilen bin adet fidan, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda adliye çalışanlarına dağıtıldı. Fidanlar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı hükümlüler tarafından verildi.  Adliyenin atrium salonunda gerçekleştirilen dağıtıma, adliye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:46 Kaynak: DHA
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