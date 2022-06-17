İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı

17.06.2022 10:29
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki bir şüpheli kaçmaya çalıştı.

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki bir şüpheli kaçmaya çalıştı. Şüpheli, polisler ve güvenlik elemanlarının müdahalesiyle yakalandı.

Olay, bu sabah saat 10.00 sıralarında yaşandı. Polisler tarafından adliyeye getirilen bir grup şüpheli arasından biri, kalabalıktan faydalanarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli C Blok atrium alanından getirildiği sırada hızla nöbet odalarının bulunduğu tarafa kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden polisler de hızla şüphelinin peşinden koştu. Kısa kovalamaca sonunda güvenlik elemanlarının ve polislerin müdahalesiyle şüpheli yakalandı.


İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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