İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu - Son Dakika

İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün başlanan HES kodu sorulması uygulaması nedeniyle adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün başlanan HES kodu sorulması uygulaması nedeniyle adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Adalet Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda dün itibariyle girişlerde HES kodu sorulmasına başlanmıştı. Güvenlik görevlileri tarafından HES kodu sorulması nedeniyle bugün sabah adliye girişlerinde yoğunluk yaşandı. Avukat, vatandaş ve personeller kapılarda tek tek HES koduna bakılarak içeri alındığı için adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. HES kodunu gösteremeyenler içeri alınmıyor.

- İstanbul - İstanbul

Son Dakika

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması: Karantina şartlarına riayet edilmesi dinen zorunludur

Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı

Baraj gölünde kaybolan kadının köprüden atlama anı kamerada

Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi

İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi

Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak

Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var