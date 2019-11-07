İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku (1)
7 saat önce
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.
- İstanbul
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