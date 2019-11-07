Son Dakika Haberleri: İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku (1)
Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku (1)

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku (1)

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku (1), System.String[]
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
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