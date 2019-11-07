İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku
7 saat önce
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Sağlık ekipleri şahsa müdahale ediyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Gürültü üzerine güvenlik görevlileri ve polis olay yerine koştu. Polis ekipleri olayı araştırırken alana gelen sağlık ekipleri de şahsa müdahale ediyor. Şahsın sağlık durumu henüz bilinmiyor.
(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)
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