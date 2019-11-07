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Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku

7 saat önce

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Sağlık ekipleri şahsa müdahale ediyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Gürültü üzerine güvenlik görevlileri ve polis olay yerine koştu. Polis ekipleri olayı araştırırken alana gelen sağlık ekipleri de şahsa müdahale ediyor. Şahsın sağlık durumu henüz bilinmiyor.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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