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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku

7 saat önce

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmaktan duruşması olan şahıs, intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku, System.String[]

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda alkollü araç kullanmaktan duruşması olan şahıs, intihar girişiminde bulundu. Şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinde alkollü araç kullanmaktan dolayı duruşması olan İbrahim Ö., duruşma çıkışında 7. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.


İbrahim Ö.'nün büyük bir gürültüyle eksi 3. kata düşmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen İbrahim Ö., hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Çağlayan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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