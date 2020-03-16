İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika

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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
6 saat önce
Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:18 Kaynak: DHA
Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA
İstanbul Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.
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