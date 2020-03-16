İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi

6 saat önce

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi, System.String[]

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.

Bu arada bazı mahkeme kapılarına bilgilendirme notları asıldı. Kapılara asılan duyurularda, "Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı hastalık sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ve de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 13/03/2020 tarihli önerileri doğrultusunda, mahkememizdeki dava ve işler ile ilgili aşağıdaki kararların alınması gerekmiştir" denildi. Duyurularda, tarafların huzurunda duruşma yapılmayacağı, tanık dinlenmeyeceği, karar aşamasında olan dosyalarda her iki tarafın açık talebi ile yokluklarında karar verilebileceği ve hastalık tehlikesinin azalması halinde mahkemelerin eski çalışma düzenine döneceği belirtildi.

GİRİŞ KAPILARINA DEZENFEKTAN YERLEŞTİRİLDİ

İcra müdürlüklerinin kapısına ise "Tüm mahaller olmak üzere özellikle büyükşehirdeki icra müdürlüklerinin iş yoğunluğu nazara alınarak virüs tehdidinin minimize edilebilmesi için zorunlu işlemler haricinde 15 gün süreyle avukat katipleri, dosya tarafları ve diğer ilgililerin daire içerisine girerek hizmet alması uygulamasının kısıtlanması tüm taleplerin bankolardan alınarak işlem tesis edilmesi, avukatların bu süreç içerisinde icra dosyalarına ilişkin taleplerini avukat portalı üzerinden göndermelerinin salık verilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi" şeklinde yazılar da asıldı. Öte yandan adliyenin giriş kapılarına bina yönetimi tarafından dezenfektan yerleştirildi. Kapıdan geçen vatandaşlar ve personel, ellerine dezenfektan sürmeleri için uyarılıyor.


Çağlayan Adalet Sarayı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
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