Üye Girişi
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı - Son Dakika

İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı

07.09.2021 17:00

İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı İstanbul Adalet Sarayı'nda, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

Korona virüs hastalığının önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalar kapsamında, Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince adliyede aşı hakkı olan görevli personel, hakim, savcı ve ziyaretçiler için aşı bölgesi oluşturuldu. Uygulamayla adliye çalışanları randevu almadan aşılarını yaptırabiliyor.

İkinci doz aşısını adliyede yaptıran katip Gülşen Yavuz, "Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim. Bence herkes aşı olmalı diye düşünüyorum. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum" dedi.

"Hemen gelip bir aşı vurdurma gereği hissettik"

Aşı vurulan avukat Abdullah Adır ise, "Memnuniyet duyduk bu olaydan. Çünkü şu anda adliyede çalışma esnasında böyle bir uygulamanın olduğunu görünce hemen gelip bir aşı vurdurma gereği hissettik. Birçok hastanede de zaten uygulama mevcut, hastanelerimize birkaç defa gidip orada bir sıra konusunda biraz sıkıntı çekmiştik ama hizmetimizin ayağımıza kadar gelmesi ve geçerken de bu konuda korkmadan çekinmeden aşımızı vurdurduk. Aşı olmayan herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz. Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne de Çağlayan adliyesinde böyle bir uygulama başlattığı için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yoğun olan yerlerde aşılarımızı uyguluyoruz"

Aşı uygulamasını yapan sağlık ekibinden pratisyen hekim Süleyman Malgaz, adliyeden gelen talep üzerine aşılama yaptıklarını belirterek, "Halkımızın aşıya ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla halka daha rahat ulaşabileceğimiz, hastane ve sağlık merkezleri haricinde halkın yoğun olduğu yerlerde adliye gibi, meydanlar, parklar gibi özellikle hafta sonu ve yoğun olan yerlerde aşımızı uyguluyoruz. Randevusuz bir şekilde halkımızın gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede günde ortalama 250-300 arası aşı uygulamasını yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adliyede görevli savcı, polis ve ziyaretçilerin burada aşı olabileceklerini belirten Malgaz, "Talep şu anda iyi, gayet güzel gidiyor, şu anda 100. aşımızdayız. Gün sonuna kadar burada olacağız ve vatandaşlarımız buraya hala gelmekteler. Şu anda bugün talep üzerine buraya geldik ama diğer halkla buluşacağımız yerlerde de devam edecek uygulamamız" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı

Çağlayan Adalet Sarayı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kağıthane, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adıyaman'da şaşırtan keşif! Kaya parçası üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz canlısı bulundu 17:17 Adıyaman'da şaşırtan keşif! Kaya parçası üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz canlısı bulundu Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti 16:55 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı 16:43 Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor 16:37 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu 16:09 Arkeologlar günler süren kazılar sonucu çıkardı! Tam 7 bin 500 yıllık köy bulundu Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi 16:06 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi
Başkan 15:54 Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti 15:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti

Son Dakika Haberleri
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
16:46 Magandalar tarafından darbedilen genç kız o anları anlattı: İmdat çığlıklarıma kimse kulak asmadı
16:41 Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
16:36 Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
16:35 Protestocu kadınları sokak ortasında kırbaçladılar! Taliban'ın kullandığı ılımlı söylemler, ortaya çıkan görüntülerle ters düşüyor
16:08 Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük
16:06 Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi
15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar
15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi         
17:26
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek         
17:16
Magandalar tarafından darbedilen genç kız o anları anlattı: İmdat çığlıklarıma kimse kulak asmadı Magandalar tarafından darbedilen genç kız o anları anlattı: İmdat çığlıklarıma kimse kulak asmadı         
16:46
Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu         
16:41
Koronanın giremediği köyün sakinleri virüsten korunmanın sırrını tek tek açıkladı Koronanın giremediği köyün sakinleri virüsten korunmanın sırrını tek tek açıkladı         
16:15
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük         
16:08
İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar         
15:55
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi         
15:22
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 17:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşı uygulaması başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement