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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY

7 saat önce

*Hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan hayatını kaybetti.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY, System.String[]

*Hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan hayatını kaybetti.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU - İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İbrahim Özkan duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen Özkan'ın öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Polisin önlemi

-Yukarıdan çekilen görüntüler

-Ambulansla götürülmesi


Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
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