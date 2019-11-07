İstanbul Adalet Sarayı'nda şok eden olay
7 saat önce
ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:58 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İbrahim Özkan duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen Özkan'ın öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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