İstanbul Adalet Sarayı'nda şok eden olay

İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İbrahim Özkan duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen Özkan'ın öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın yaşadığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.