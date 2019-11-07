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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY (2)

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ŞOK EDEN OLAY (2), System.String[]

İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, İ.Ö.'nün yaşadığını belirledi. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Polisin önlemi

-Yukarıdan çekilen görüntüler

-Ambulansla götürülmesi


Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:37 Kaynak: DHA
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