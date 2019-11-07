Son Dakika Haberleri: İstanbul Adalet Sarayı'nda şok eden olay (2)
Son Dakika Güncel İstanbul Adalet Sarayı'nda şok eden olay (2)

İstanbul Adalet Sarayı'nda şok eden olay (2)

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda şok eden olay (2), System.String[]

- ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi şoku yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö. duruşmalar devam ederken 7. kattan atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, İ.Ö.'nün yaşadığını belirledi. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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Adliyede şoke eden olay! Öldü sanılan kişinin üzerine gazete örtüldü
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