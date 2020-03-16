İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü tedbirleri - Son Dakika

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İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip korona virüsü tedbirleri
6 saat önce
Maske takan vatandaşlar Duruşma salonu önü Boş koridorlar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ. Adliyede boş koridorlar, Maskeyle gezen insanlar ve bir mahkemenin ilgili kararı astığı duruşma salonu önü.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:35 Kaynak: AA
Maske takan vatandaşlar
Duruşma salonu önü
Boş koridorlar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
Adliyede boş koridorlar,
Maskeyle gezen insanlar ve bir mahkemenin ilgili kararı astığı duruşma salonu önü.
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