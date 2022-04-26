Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler - Son Dakika
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Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler

26.04.2022 14:59
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler

Son dakika gelişmesine göre Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat ve milletvekili dün Gezi Ana Davası'nda çıkan kararı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat ve milletvekili dün Gezi Ana Davası'nda çıkan kararı yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti.

İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda dün karar çıktı. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.  Karara tepki gösteren bir grup avukat ve milletvekili öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak basın açıklamasıyla protesto etti. Protestoya çok sayıda avukatın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu,  İbrahim Kaboğlu, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş da katıldı. Grup sloganlar atarak, 'Adalet' yazılı pankart taşıdı.

"KARAR HALKIMIZI ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

Ercan Karakaş, "Dünkü karar gerçekten ülkemizi, demokrasiyi ve insan haklarını savunanları ve tüm halkımızı çok üzmüştür. Tepkili hale getirmiştir. Gezi hareketi çeşitli görüşlerden, çeşitli yaklaşımlardan kadın erkek, genç yaşlı kendiliğinden bir araya gelerek kentimizin nefes alınabilecek bir yerini Gezi Parkı'nı savunmakla işe başladılar" diye konuştu.  CHP Milletvekili Özgür Özel ise, "Öfkemiz büyük ancak kararlılığımızda bir o kadar yüksek. Bundan sonra kim sizi nereye çağırıyorsa oraya gidin. Baroysa oraya, meslek örgütüyse, sivil toplum örgütüyse tüm barışçıl çağrılara bedeninizle yüreğinizle zihninizle katkı verin. Karşımızdaki bu kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz." dedi.

"ÇIKAN KARAR BİZE BİR ÇOK ŞEY SÖYLEDİ"TİP İstanbul  Milletvekili Ahmet Şık, " Çıkan karar bize bir çok şey söyledi. Basit bir yargılama ve oradan çıkan bir hukuksuzluğu tarif etmedi. Mevcut içinde bulunduğumuz karanlığa dair çok önemli bir şey söyledi. Dediler ki biz dereleri kurutmaya, ağaçları kesmeye devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan basın açıklamasında çok sayıda avukat söz alarak karara tepki gösterdi. Açıklama boyunca polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde Gezi Davası kararını protesto ettiler - Son Dakika


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