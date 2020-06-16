İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibariyle duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı'nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibariyle duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı'nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar nöbet sistemi ile çalışması kararlaştırılan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün itibari yargısal süreç ve duruşmalar başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliyeye gelen vatandaşlar, giriş kapılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta bekleyen vatandaşlar, görevlilerce ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten ve adliyeye giriş yapan vatandaş sayısı alındıktan sonra içeri alındı. Duruşmaların yoğunluk gösterdiği günlerden biri olan bugün de adliye, korona virüs salgınından önceki kalabalığı aratmadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:28 Kaynak: İHA
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