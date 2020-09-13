İstanbul Adalet Sarayı önünde yaşanan silahlı kavga MOBESE kamerasında - Son Dakika

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde geçen hafta meydana gelen silahlı kavga sonrasında yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Olayda silah kullanan şüphelinin ateş etme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda 9 Eylül günü, saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan cinayet davası sonrasında duruşmadan çıkan taraflar birbirlerine silah çekmişti. Silahlı çatışmada ölen ve yaralanan olmazken, olay yerinde bulunan polis ekipleri, kısa sürede 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslardan Kadir Ç. (21) 10 Eylül'de, kargaşa esnasında tetiği çeken kişi olduğu tespit edilen Baran T. (27) ise 11 Eylül'de yakalandı. Şüphelilerden Baran T.'nin Sultangazi'deki iş yerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen silah ve boş şarjör ele geçirildi. Silahın kuru sıkı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kadir Ç. ve Baran T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, adliye önündeki meydanda şüphelilerin yürüdükleri, daha sonra hızla koşarak kaçmaya başladıkları, bu sırada şüphelilerden Baran T.'nin elinde silah olduğu ve ateş ettiği görülüyor.

- İstanbul