Son Dakika Haberleri: İSTANBUL ADALET SARAYINDA İNTİHAR ŞOKU -1
Son Dakika Güncel İSTANBUL ADALET SARAYINDA İNTİHAR ŞOKU -1

İSTANBUL ADALET SARAYINDA İNTİHAR ŞOKU -1

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL ADALET SARAYINDA İNTİHAR ŞOKU -1, System.String[]

İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Pomisin önlemi


Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
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