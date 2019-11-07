İSTANBUL ADALET SARAYINDA İNTİHAR ŞOKU -1
7 saat önce
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda üst katlardan atladığı belirtilen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı.
Görüntü Dökümü:
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-Adliyeden görüntüler
-Pomisin önlemi
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