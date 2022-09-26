Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını aktaran, adının "Şeyhmus" olduğu öğrenilen kişi, götürüldüğü karakolda işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bunun üzerine bir anda koşup adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi.

Kaynak: AA

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Adliyesi girişinde arama sırasında kaçan kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.