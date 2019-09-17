Son Dakika Haberleri: İstanbul adliyesi'de 1 kişi silahla yaralandı (2)
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İstanbul adliyesi'de 1 kişi silahla yaralandı (2)

2 saat önce

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı.

İstanbul adliyesi'de 1 kişi silahla yaralandı (2), System.String[]
ÇAĞLAYAN'da  bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul Adliyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
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