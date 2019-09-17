İstanbul adliyesi'de 1 kişi silahla yaralandı (2)
2 saat önce
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi
'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.
- İstanbul
İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye personel alınacak Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok TEKNOFEST'te öğrenciler AFAD çadırında yarışıyor