İstanbul Adliyesi'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi'den deprem bölgesine yardım

6 saat önce

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda görevli hakim, savcı ve personel, deprem felaketinin yaşandığı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım topladı.

İstanbul Adliyesi'den deprem bölgesine yardım, System.String[]
İSTANBUL  Adalet Sarayı'nda görevli hakim, savcı ve personel, deprem felaketinin yaşandığı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım topladı. Toplanan 91 koli gıda ve ihtiyaç malzemesi kamyona yüklenerek Elazığ'a gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim, savcı ve adliye çalışanları tarafından depremzedeler için kendi imkanlarıyla ısıtıcı, bebek bezi, bebek yatağı,  temizlik malzemeleri, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri getirdi. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının aralarında toplandıkları paralarla  ayrıca  gıda maddeleri aldı.  Toplanan yardım malzemelerindan oluşan  91 koli, bir kamyona yüklenerek  Elazığ'a gönderildi.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
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