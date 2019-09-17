İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)

Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

