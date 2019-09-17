İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)
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Özgür EREN / İSTANBUL DHAÇağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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