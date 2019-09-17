Son Dakika Haberleri: İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)
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İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)

52 dakika önce

Özgür EREN / İSTANBUL DHAÇağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı.

İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1), System.String[]

Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


İstanbul Adliyesi, Çağlayan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
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