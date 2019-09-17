İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)
18 dakika önce
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi
'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
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