Son Dakika Haberleri: İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)
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İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1)

18 dakika önce

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı.

İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (1), System.String[]
ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.



- İstanbul
İstanbul Adliyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:36 Kaynak: DHA
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