Son Dakika Haberleri: İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (2)
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İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (2)

5 dakika önce

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAÇağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı.

İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (2), System.String[]
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler



İstanbul Adliyesi, Çağlayan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:46 Kaynak: DHA
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