İstanbul adliyesi'nde 1 kişi silahla yaralandı (2)
5 dakika önce
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAÇağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde bir kişi başından silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:46 Kaynak: DHA
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA Çağlayan
'da, bulunan İstanbul Adliyesi
'nde bir kişi başından silahla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Olay yerinden görüntüler
İstanbul Tuzla'da "şüpheli toz" alarmı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor