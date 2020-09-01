İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

- İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda, 2020-2021 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak adliyede uygulanan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri ve yeni adli yılda yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verdi.

2020-2021 Adli Yıl Açılışı için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz katıldı.

Adliyenin Atrium alanında güvenlik ve yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan törende maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

"Adalet mücadelemizi zafiyete uğratamayacaklar"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak yeni adli yıla ilişkin konuşmasını yaptı. Albayrak yeni adli yılın Türkiye ve yargı camiası için hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizde 20 bini aşkın hakim, cumhuriyet savcısı ve yüz binleri aşkın adalet personelimizle adaletin topraklarımızda hakim olması için gece gündüz çalışmaktayız. Bizler bağımsız, tarafsız, hakkı gözeten hakim ve savcılarız. Çok şükür camiamızda FETÖ mensubu olan hainler ihraç edilmiştir. Terör örgütü üyeleri hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler, ister hukukçu kimliği ile karşımıza çıksınlar ister başka bir sıfatla çıksınlar adalet ve hak teslimi mücadelemizi zafiyete uğratamayacaklardır" dedi.

"Başsavcılığımız titiz çalışma yürütmektedir"

Yeni adli dönemde alınacak korona virüs önlemleri hakkında da konuşan Albayrak "Devlet kurumlarımız tüm tedbirleri gecikmeden alıp uygulamaya koydu. Adliyemizde de tüm tedbirler Adalet Bakanlığı ve Hakim Savcılar Kurulu genelgesi doğrultusunda eksiksiz alınarak uygulamaya konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda titiz bir çalışma yürütmektedir. Alınan bu tedbirler ile bu salgını en hafif şekilde atlatacağımıza inancım tamdır" şeklinde konuştu.

"Yeni adli yılda Asliye Ceza Mahkemelerinde de savcı olacak"

Yeni adli yıl ile birlikte Asliye Ceza Mahkemelerine de cumhuriyet savcılarının katılacağını söyleyen Albayrak "Bu şekilde daha etkin yargılamaların yapılacağı kanaatindeyim. Adliyemizde Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu ve benzer birçok yenilik ve uygulamalardaki temel amacımız adaletin hızlı bir şekilde işlemesidir" dedi.