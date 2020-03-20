İstanbul Adliyesi'nde hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesi'nde hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

İstanbul Adliyesi'nde hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

6 saat önce

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

İstanbul Adliyesi'nde hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki bankacı eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonuçlanmadığı bildirildi.

Mahkeme personelinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde karantina altına alındığı ve kadın hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, çiftin 2 çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bugün duruşma yapılmadığı için hakimin adliyede temas ettiği kimse olmadığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında acil olmayanlar dışında tüm duruşmalar ertelendi. 60 yaş üstü ile çocuklu kadınların da aralarında bulunduğu çok sayıda personele ihtiyaç duymaları halinde idari izin verildi.

Acil olan tutuklu duruşmalar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yapılıyor.

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:46 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:45:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Adliyesi'nde hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]