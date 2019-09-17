İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı
40 dakika önce
İstanbul Adliyesi'nde silahla intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
İstanbul Adliyesi'nde silahla intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 16.20 sıralarında yaşanmıştı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat Uçar, iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etmişti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşanırken, Uçar ağır yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)
Mahalle sakinleri, cami minaresine çıkarak telefonla konuşabiliyor TEKNOFEST'te gösteri yapan SoloTürk, trafiği durma noktasına getirdi Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Son Dakika: Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi