Son Dakika Haberleri: İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı
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İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı

40 dakika önce

İstanbul Adliyesi'nde silahla intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı, System.String[]

İstanbul Adliyesi'nde silahla intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 16.20 sıralarında yaşanmıştı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat Uçar, iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etmişti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşanırken, Uçar ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(İHA)

İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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