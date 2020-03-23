İstanbul Adliyesi'nde korona olduğuna ilişkin haberlere yalanlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Adliyesi'nde korona olduğuna ilişkin haberlere yalanlama - Son Dakika

İstanbul Adliyesi'nde korona olduğuna ilişkin haberlere yalanlama

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimde korona virüs tespit edildiğine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama yaparak, haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

İstanbul Adliyesi'nde korona olduğuna ilişkin haberlere yalanlama, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimde korona virüs tespit edildiğine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama yaparak, haberlerin doğru olmadığını ifade etti.


İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakiminde korona virüs tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin sabah saatlerinde internet sitelerinde yayınlanan haberlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Başsavcılıkça yapılan açıklama, haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve adliyede korona virüse karşı her türlü tedbirin alındığı belirtildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada:


"Bugün itibariyle bir kısım basın yayın organları ve internet sitelerinde yayınlanan 'Çağlayan Adliyesi karantinaya alındı', 'Kim var kim yok karantina altına alındı', '17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı' şeklindeki haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasında zorunluluk duyulmuştur.


İstanbul Adliyesi'nde korona virüs salgın hastalığı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda dezenfekte çalışmaları yapılmakta, personel ve vatandaşların adliye giriş kapılarında ateş ölçer cihazlarla ölçümleri de yapılmaktadır.


Açıklamaya konu, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından da yoğun biçimde paylaşılan, çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.


Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkeme olmadığı gibi mahkeme çalışanlarının test işlemi devam etmekte, gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Çağlayan Adalet Sarayı, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:16 Kaynak: İHA

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