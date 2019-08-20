İstanbul Adliyesi'nde sınav yoğunluğu

SÖZLEŞMELİ icra, zabıt ve cezaevi katibi olmak isteyen yüzlerce aday, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen uygulamalı sınava girdi. Adaylar adliye içinde uzun kuyruklar oluşturdu.Adalet Bakanlığı tarafından açılan Sözleşmeli icra, zabıt ve cezaevi katibi sınavına girmek isteyen yüzlerce aday sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adaylar Atrium bölümünde kuyruk oluşturdu. Adaylar, yanlarında getirdikleri klavyeler ile sınav saatleri gelene kadar çalıştılar. Uygulamalı sınava 100'erli gruplar halinde giren adaylar, 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılıyor. Toplamda 2 Bin 191 adayın, katip olmak için ter döktüğü sınavda başarılı olanlar, bir sonraki mülakata girmeye hak kazanacak.Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince uygulamalı sınav sonunda başarılı olan 201 icra katibi için 603 kişi, 97 zabıt katibi için ise 91 kişi sözlü mülakata çağırılacak. Sözlü mülakatta başarılı olanlar arasından İstanbul Adalet Sarayı için 80, Silivri için 14, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 3 olmak üzere toplam 97 zabıt katibi ile İstanbul Adalet Sarayı için 178, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20, Silivri Adliyesi için 2, Çatalca Adliyesi için ise 1 kişi olmak üzere 201 icra katibi göreve başlayacak.

- İstanbul