İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Son Dakika

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İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
29 dakika önce
İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli olan ve hakkında yeni tip koronavirüse yakalandığına ilişkin haberler çıkan hakimin testinin negatif çıktığı öğrenildi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli üye hakimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu belli oldu.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre virüs şüphesiyle sağlık kurumuna yönlendirilen ve hakimin test sonucu negatif çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakiminde Kovid-19 tespit edildiğine ve adliyenin karantina altına alındığına ilişkin haberler geçen gün haber sitelerinde yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamayla haberleri yalanlamış ve adliyede koronavirüse karşı her türlü tedbirin alındığını kaydetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06
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