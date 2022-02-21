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İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi - Son Dakika

İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

21.02.2022 17:29

İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildiİSTANBUL İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

İSTANBUL İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polis, eşiyle görüştürdüğü adamı uzun uğraşlar sonucunca ikna etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Serdar A., elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri intihar etmek isteyen kişiyle görüştü ancak Serdar A., ikna olmaması üzerine müzakereci polis çağırıldı. Müzakereci polis, Serdar A.'nın ağlayarak eşiyle sorunlarını olduğunu söylemesi üzerine, eşini aradı. Eşiyle görüştürülen Serdar A., "Sevim, beni affet" dedi. Yaklaşık yarım saat uğraşın sonunda Serdar A., eşinin bıçağı atması için konuşması üzerine, bıçağı yere attı. Polis, ikna edilen Serdar A.'yı gözaltına aldı.

İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

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Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi - Son Dakika
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