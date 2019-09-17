İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri
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İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri İSTANBUL - Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri İSTANBUL - Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemesi sürüyor
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