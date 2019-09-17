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İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri

2 saat önce

İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri İSTANBUL - Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu.

İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri İSTANBUL - Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemesi sürüyor

İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri

İstanbul Adliyesi, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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