İstanbul Adliyesinde üst kattan zemine düşen kişi yaralandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında üst kattan zemine düşen bir kişi ağır yaralandı.

Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan bir kişi zemine düştü. Alanda bulunanların arasına düşen bu kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu.

Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi.

Hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin nasıl ve kaçıncı kattan düştüğü araştırılıyor.