Son Dakika Haberleri: İstanbul Adliyesinde üst kattan zemine düşen kişi yaralandı
Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesinde üst kattan zemine düşen kişi yaralandı

İstanbul Adliyesinde üst kattan zemine düşen kişi yaralandı

7 saat önce

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında üst kattan zemine düşen bir kişi ağır yaralandı.

İstanbul Adliyesinde üst kattan zemine düşen kişi yaralandı, System.String[]

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında üst kattan zemine düşen bir kişi ağır yaralandı.

Adliyenin C kapısı girişinde, öğlen saatlerinde üst kattan bir kişi zemine düştü. Alanda bulunanların arasına düşen bu kişinin öldüğü sanılınca üzerine gazete örtüldü, olayın şokuyla ağlayanlar oldu.

Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajıyla müdahale ettikleri bu kişiyi hayata döndürdükleri belirtildi.

Hastaneye kaldırılan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin nasıl ve kaçıncı kattan düştüğü araştırılıyor.

Çağlayan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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